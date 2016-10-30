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«Эспаньол» на выезде обыграл «Бетис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эспаньола».

Единственный мяч забил Диего Рейес. Обе команды имеют в активе по 11 очков и делят 12-13 места в чемпионате.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур

Матч

Бетис - Эспаньол - 0:1 (0:0)

Голы

Рейес Д. 63 (0:1).

Состав

Бетис: Адан, Манди, Мартинес (Алегрия, 81), Песселья, Наварро, Петрос, Мартин (Лейва, 64), Гутьеррес, Хоакин (Сехудо, 64), Кастро, Санабрия

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Рока, Фуэго, Пьятти (Диоп, 76), Перес (Демичелис, 82), Санчес, Баптистао (Рейес Х., 70), Морено

Предупреждения:

Песселья, 28; Мартин, 54; Гутьеррес, 69 - Перес, 55; Пьятти, 67; Санчес, 79

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

30 октября 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция


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