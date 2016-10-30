«Эспаньол» на выезде обыграл «Бетис»
Матч
десятого тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Эспаньолом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эспаньола».
Единственный
мяч забил Диего Рейес. Обе команды имеют в активе по 11 очков и делят 12-13
места в чемпионате.
Чемпионат
Испании. Примера
10-й
тур
Матч
Голы
Рейес Д. 63 (0:1).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Мартинес (Алегрия, 81), Песселья, Наварро, Петрос, Мартин (Лейва, 64), Гутьеррес, Хоакин (Сехудо, 64), Кастро, Санабрия
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Рока, Фуэго, Пьятти (Диоп, 76), Перес (Демичелис, 82), Санчес, Баптистао (Рейес Х., 70), Морено
Предупреждения:
Песселья, 28; Мартин, 54; Гутьеррес, 69 - Перес, 55; Пьятти, 67; Санчес, 79
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
30 октября 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция