Антонио Конте: Пока слишком рано говорить о претензиях «Челси» на титул
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу
своих подопечных над «Саутгемптоном» (2:0) в матче десятого тура чемпионата
Англии.
«Я очень доволен такой
игрой. Я увидел замечательную самоотдачу и трудолюбие — с мячом и без мяча.
Наши фанаты были великолепны с первой минуты и до последней. Я хочу
поблагодарить их — мы выиграли этот матч вместе, игроки и болельщики. Четвертый
матч кряду наши ворота остаются на замке. Это великолепно. Вдобавок мы забили
два гола и создали множество моментов. Мы очень упорно трудимся.
Пока нам слишком рано говорить о своих претензиях на титул. Нам нужно очень упорно работать, чтобы продолжать в том же духе. Мы можем значительно прибавить. И мы должны прибавить. После первой половины сезона я смогу сказать больше о наших шансах», - сказал Конте.
После этого матча лондонская команда расположилась на четвертом месте, имея в активе 22 очка. В следующем туре «Синие» 5 ноября примут на своем поле «Эвертон».
Матч
Саутгемптон - Челси - 0:2 (0:1)
Голы
Состав
Саутгемптон: Форстер, ван Дейк, Фонте, Мартина, Бертран (МакКуин, 78), Рэдмонд, Дэвис, Класи (Буфал, 61), Ромеу, Тадич (Хёйбьерг, 78), Остин
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 87), Матич, Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89), Педро (Виллиан, 78)
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
30 октября 19:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция