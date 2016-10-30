Антонио Конте: Пока слишком рано говорить о претензиях «Челси» на титул

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу своих подопечных над «Саутгемптоном» (2:0) в матче десятого тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен такой игрой. Я увидел замечательную самоотдачу и трудолюбие — с мячом и без мяча. Наши фанаты были великолепны с первой минуты и до последней. Я хочу поблагодарить их — мы выиграли этот матч вместе, игроки и болельщики. Четвертый матч кряду наши ворота остаются на замке. Это великолепно. Вдобавок мы забили два гола и создали множество моментов. Мы очень упорно трудимся.



Пока нам слишком рано говорить о своих претензиях на титул. Нам нужно очень упорно работать, чтобы продолжать в том же духе. Мы можем значительно прибавить. И мы должны прибавить. После первой половины сезона я смогу сказать больше о наших шансах», - сказал Конте.

После этого матча лондонская команда расположилась на четвертом месте, имея в активе 22 очка. В следующем туре «Синие» 5 ноября примут на своем поле «Эвертон».