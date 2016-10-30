Юрий Газинский: Хотели найти удачу в контратаке
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничейный итог матча 12-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).
- Тяжелая игра, больше 70 минут играть в меньшинстве - очень сложно. Хотели найти удачу в контратаке, но не получилось. Поэтому хорошо, что заработали хотя бы очко.
- Какой план на игру в меньшинстве озвучил тренер в перерыве?
- Да, не было никакого плана. Повторюсь, очень сложно столько времени играть в меньшинстве, тем более после 120 минут в матче Кубка России. Поэтому старались играть по счету и заработали одно очко.
- Насколько помешало тяжелое поле и сильный ветер показывать «Краснодару» свой фирменный комбинационный футбол?
- Мы с «Анжи» были в одинаковых условиях, поэтому не стоит жаловаться на поле и погоду.
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров
Предупреждения:
Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90
Удаления:
нет - Каборе, 17
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция