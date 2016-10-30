Юрий Газинский: Хотели найти удачу в контратаке

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничейный итог матча 12-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).

- Тяжелая игра, больше 70 минут играть в меньшинстве - очень сложно. Хотели найти удачу в контратаке, но не получилось. Поэтому хорошо, что заработали хотя бы очко.

- Какой план на игру в меньшинстве озвучил тренер в перерыве?

- Да, не было никакого плана. Повторюсь, очень сложно столько времени играть в меньшинстве, тем более после 120 минут в матче Кубка России. Поэтому старались играть по счету и заработали одно очко.

- Насколько помешало тяжелое поле и сильный ветер показывать «Краснодару» свой фирменный комбинационный футбол?

- Мы с «Анжи» были в одинаковых условиях, поэтому не стоит жаловаться на поле и погоду.