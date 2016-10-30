Павел Врба: Очень жаль, что мы не умеем побеждать дома

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Очень жаль, что мы не умеем побеждать дома. Не получалось у нас играть против команды, которая действовала от обороны. Мы очень сожалеем, что у нас не получилось быть успешными. Игроки старались, но не хватало нам качества игры. Пытаемся что-то сделать, меняем нападающего, стиль игры, но, к сожалению, не получается побеждать в домашних матчах», - цитирует Врбу «Р-Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Наш Футбол».

«Краснодар» набрал 20 очков и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур