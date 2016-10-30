Павел Врба: Очень жаль, что мы не умеем побеждать дома
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тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями после матча против «Краснодара»
в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
«Очень жаль, что мы не умеем побеждать дома. Не
получалось у нас играть против команды, которая действовала от обороны. Мы
очень сожалеем, что у нас не получилось быть успешными. Игроки старались, но не
хватало нам качества игры. Пытаемся что-то сделать, меняем нападающего, стиль
игры, но, к сожалению, не получается побеждать в домашних матчах», - цитирует
Врбу «Р-Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Наш Футбол».
«Краснодар» набрал 20 очков и занимает пятое
место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт»
вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом»,
а «Краснодар» примет «Оренбург».
Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров
Предупреждения:
Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90
Удаления:
нет - Каборе, 17
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция