Игорь Шалимов: С понедельника Смолов будет тренироваться в обшей группе

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 12-го тура РФПЛ с махачкалинским «Анжи» (0:0) подвел итоги встречи.

- Игра сложилась для нас крайне не удачно, так как мы получили удаление на 17-той минуте. Учитывая еще то, что мы два дня назад сыграли 120 минут, физически было тяжело. Но мы выдержали. Не скажу что игра была равной. В позиционной обороне мы действовали достаточно комфортно, и ребята сыграли грамотно. При первой же возможности мы старались идти в атаку за счет центрального нападающего. Не всегда получалось, но кое-какие моменты мы выиграли. Понятно что, так как игра сложилась, мы довольны результатом.

- Ваша команда участвует в четырех турнирах. Как вы будете решать эти задачи?

- Это, в каких четырех турнирах мы участвуем?

- Кубок России, чемпионат России, Лига Европы и сборная России.

- Будем биться, и брать всё.

- Как сказалось удаление на игре?

- Мы посмотрели как играет «Анжи», в последних двух играх семь забитых и ноль пропущенных голов. Много мячей забили именно в контратаке. Сегодня им пришлось много владеть мячом. Про «Анжи» говорить не буду, скажу про свою команду. Выдержали физически, практически ничего не дали создать. И мы сами имели два момента, но не реализовали их. Это же не нормально когда, сыграв 16 минут, игрок получает две карточки и удаляется. Будем разбираться с этой ситуацией. Мы сюда ехали за победой, но если бы не удаление, то игра была бы совсем другой. Я думаю, что нам удалось бы выиграть.

- Смолов, когда начнет играть?

- С завтрашнего дня будет тренироваться в обшей группе.

Напомним, что «Краснодар» набрал 20 очко и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» примет «Оренбург».