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Евгений Калешин: «Кубань» заслужила сегодня победу

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу своих подопечных над астраханским «Волгарем» (1:0) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Думаю, мы заслужили сегодня победу, - начала Колешин. - Так как с первой до последней минуты играли очень агрессивно и старались вести матч, ждали свой момент. Хорошо, что смогли его найти. Мы играли против очень организованной команды. Знали, что соперник потерял много игроков, выступавших за команду в прошлом сезоне, и это непросто – создать новую команду. Рассчитывали, что рано или поздно найдем брешь и забьем.

- Вы действовали сегодня, отталкиваясь от тактики «Волгаря», либо играли в свою игру? Показалось, что «Волгарь» вообще ничего не может…

- Думаю, это неправильный взгляд. Это заслуга футболистов, заслуга «Кубани», что со стороны показалось, что «Волгарь» ничего не может поделать. Это говорит о нашем преимуществе, о той отдаче, интенсивности, которую мы сегодня предложили нашему сопернику.

После этого матча краснодарская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 23 очка. В следующем туре «Кубань» отправится во Владивосток, где 5 ноября их примет «Луч-Энергия».

Матч

Кубань - Волгарь - 1:0 (0:0)

Голы

Гогниев 81 (1:0).

Состав

Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Бендзь, Зотов (Лобкарёв, 90), Алейник, Гай, Хубулов (Щадин, 88), Якуба, Ильин (Обухов, 66), Гогниев

Волгарь: Бучнев, Кирисов, Плиев, Юрганов, Букия (Газзаев Р., 78), Шалаев (Жабкин, 90), Дышеков (Акбашев, 90), Сутормин, Кабутов, Яковлев, Веркашанский (Машуков, 82)

Предупреждения:

нет - Юрганов, 16; Бучнев, 57; Шалаев, 65

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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