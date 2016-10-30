Евгений Калешин: «Кубань» заслужила сегодня победу
Главный тренер «Кубани»
Евгений Калешин прокомментировал победу своих подопечных над астраханским «Волгарем»
(1:0) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.
- Думаю, мы заслужили сегодня победу,
- начала Колешин. - Так как с первой до последней минуты играли очень
агрессивно и старались вести матч, ждали свой момент. Хорошо, что смогли его
найти. Мы играли против очень организованной команды. Знали, что соперник
потерял много игроков, выступавших за команду в прошлом сезоне, и это непросто
– создать новую команду. Рассчитывали, что рано или поздно найдем брешь и забьем.
- Вы действовали сегодня, отталкиваясь от тактики «Волгаря», либо играли в свою игру? Показалось, что «Волгарь» вообще ничего не может…
- Думаю, это неправильный взгляд. Это заслуга футболистов, заслуга «Кубани», что со стороны показалось, что «Волгарь» ничего не может поделать. Это говорит о нашем преимуществе, о той отдаче, интенсивности, которую мы сегодня предложили нашему сопернику.
После этого матча краснодарская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 23 очка. В следующем туре «Кубань» отправится во Владивосток, где 5 ноября их примет «Луч-Энергия».
Матч
Голы
Гогниев 81 (1:0).
Состав
Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Бендзь, Зотов (Лобкарёв, 90), Алейник, Гай, Хубулов (Щадин, 88), Якуба, Ильин (Обухов, 66), Гогниев
Волгарь: Бучнев, Кирисов, Плиев, Юрганов, Букия (Газзаев Р., 78), Шалаев (Жабкин, 90), Дышеков (Акбашев, 90), Сутормин, Кабутов, Яковлев, Веркашанский (Машуков, 82)
Предупреждения:
нет - Юрганов, 16; Бучнев, 57; Шалаев, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция