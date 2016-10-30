Евгений Калешин: «Кубань» заслужила сегодня победу

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу своих подопечных над астраханским «Волгарем» (1:0) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Думаю, мы заслужили сегодня победу, - начала Колешин. - Так как с первой до последней минуты играли очень агрессивно и старались вести матч, ждали свой момент. Хорошо, что смогли его найти. Мы играли против очень организованной команды. Знали, что соперник потерял много игроков, выступавших за команду в прошлом сезоне, и это непросто – создать новую команду. Рассчитывали, что рано или поздно найдем брешь и забьем.

- Вы действовали сегодня, отталкиваясь от тактики «Волгаря», либо играли в свою игру? Показалось, что «Волгарь» вообще ничего не может…

- Думаю, это неправильный взгляд. Это заслуга футболистов, заслуга «Кубани», что со стороны показалось, что «Волгарь» ничего не может поделать. Это говорит о нашем преимуществе, о той отдаче, интенсивности, которую мы сегодня предложили нашему сопернику.

После этого матча краснодарская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 23 очка. В следующем туре «Кубань» отправится во Владивосток, где 5 ноября их примет «Луч-Энергия».