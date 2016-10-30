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«Барселона» будет зарабатывать 155 миллионов евро в год по новому рекордному контракту с Nike

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

«Барселона» и производитель спортивной одежды Nike достигли соглашения о новом спонсорском контракте. Эта сделка станет для клуба рекордной.

Как сообщает Fox Sports, подтвердил информацию о новом контракте вице-президент клуба Мануэль Арройо. Согласно новому соглашению, за сезон клуб будет получать от Nike не менее 155 миллионов евро. Это новый мировой рекорд для таких сделок среди футбольных клубов.

Отметим, что «Барселона» превзошла по этому показателю «Манчестер Юнайтед». Английский клуб подписал десятилетний контракт с Аdidas, благодаря которому манкунианцы заработают 835 миллионов евро за этот период. Контракт же «Барселоны» и Nike будет действовать до 2023 года с возможностью продления еще на пять лет.

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