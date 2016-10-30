Шандао: Должны признать свою вину за то, что не смогли победить
Защитник «Анжи» Шандао прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата России.
- Игра была против сильного соперника, но поскольку с середины первого тайма мы имели на одного игрока больше, думаю, результат мог бы быть более позитивным.
- Удаление игрока соперника сегодня больше сыграло на «Краснодар», сломав план «Анжи» на контратакующую игру?
- Такое впечатление, что да, вместо того чтобы нас как то мобилизовать, удаление сыграло на руку сопернику. Мы не смогли организоваться и оказать более сильное давление.
- Даже тренеру не удалось усилить мотивацию игроков в перерыве?
- Тренер постарался нам подсказать, как воплотить это численное преимущество в голы, но нам не удалось на поле выполнить его рекомендации.
- Выполнению этих рекомендаций сильно мешало качество поля и сильный ветер?
- Конечно, эти факторы повлияли на игру, но они не снимают с нас ответственности, и мы должны признать свою вину за то, что не смогли победить. Эти факторы в конце концов действовали и против соперника.
- С трибуны казалось что игрокам сегодня не хватало эмоций выплеснутых в кубковой игре с «Зенитом».
- Нет, я не соглашусь, мы каждой игре стараемся отдаваться полностью, делаем все возможное чтобы добиться положительного результата. Просто это не всегда получается. Сегодня это получилось не так хорошо, как в матче с «Зенитом».
- Как бывший игрок «Кубани» воспринимаете «Краснодар» как самого принципиального соперника?
- Какого-то специального отношения к «Краснодару» у меня нет. Ко всем играм нужно подходить ответственно и выкладываться на поле надо всегда, но с другой стороны это был мой первый матч против «Краснодара» в качестве футболиста другой команды. Естественно, я вспоминал те наши дерби с нашей командой.
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров
Предупреждения:
Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90
Удаления:
нет - Каборе, 17
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция