Шандао: Должны признать свою вину за то, что не смогли победить

Защитник «Анжи» Шандао прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

- Игра была против сильного соперника, но поскольку с середины первого тайма мы имели на одного игрока больше, думаю, результат мог бы быть более позитивным.

- Удаление игрока соперника сегодня больше сыграло на «Краснодар», сломав план «Анжи» на контратакующую игру?

- Такое впечатление, что да, вместо того чтобы нас как то мобилизовать, удаление сыграло на руку сопернику. Мы не смогли организоваться и оказать более сильное давление.

- Даже тренеру не удалось усилить мотивацию игроков в перерыве?

- Тренер постарался нам подсказать, как воплотить это численное преимущество в голы, но нам не удалось на поле выполнить его рекомендации.

- Выполнению этих рекомендаций сильно мешало качество поля и сильный ветер?

- Конечно, эти факторы повлияли на игру, но они не снимают с нас ответственности, и мы должны признать свою вину за то, что не смогли победить. Эти факторы в конце концов действовали и против соперника.

- С трибуны казалось что игрокам сегодня не хватало эмоций выплеснутых в кубковой игре с «Зенитом».

- Нет, я не соглашусь, мы каждой игре стараемся отдаваться полностью, делаем все возможное чтобы добиться положительного результата. Просто это не всегда получается. Сегодня это получилось не так хорошо, как в матче с «Зенитом».

- Как бывший игрок «Кубани» воспринимаете «Краснодар» как самого принципиального соперника?

- Какого-то специального отношения к «Краснодару» у меня нет. Ко всем играм нужно подходить ответственно и выкладываться на поле надо всегда, но с другой стороны это был мой первый матч против «Краснодара» в качестве футболиста другой команды. Естественно, я вспоминал те наши дерби с нашей командой.