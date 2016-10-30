Virtus.pro пробилась на LAN-финал The Boston Major
Российский коллектив Virtus.pro вышел в финальную часть турнира The Boston Major.
В финале нижней сетки европейских закрытых отборочных медведи победили команду Team Liquid со счетом 2:1 и заработали путевку на LAN-финал турнира.
Напомним, что ранее греческая команда Ad Finem также заработала путевку в финальную часть турнира.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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