Евгений Пашутин: Наш план агрессивной защиты сработал
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился
впечатлениями после матча против «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что
его команда победила со счетом 98:71.
«Наш план агрессивной защиты сработал, особенно в первой
четверти. Мы контролировали игру и в нападении, закрыли лидеров соперника,
использовали широкую ротацию. А когда наш отрыв стал крупным, позволили себе
немного расслабиться – нам тут же забили несколько легких мячей.
Но, и это главное, мы вернули себе уверенность,
потеряв Кларка и Понкрашова. Сегодня гораздо лучше сыграли Марко Банич,
Лэтэвиус Уильямс. Да и в целом обошлось без спада в концовке после уверенного
начала», - цитирует Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В
составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 42
очка. У «Цмоки-Минск» 19 очков в активе Александра Семенюка.
УНИКС
одержал пятую победу в пяти матчах и занимает первое место. У миначан две
победы в четырех матчах и седьмое место.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Матч
УНИКС - Цмоки-Минск - 98:71
Место и дата
30 октября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция