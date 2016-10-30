Евгений Пашутин: Наш план агрессивной защиты сработал

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 98:71.

«Наш план агрессивной защиты сработал, особенно в первой четверти. Мы контролировали игру и в нападении, закрыли лидеров соперника, использовали широкую ротацию. А когда наш отрыв стал крупным, позволили себе немного расслабиться – нам тут же забили несколько легких мячей.

Но, и это главное, мы вернули себе уверенность, потеряв Кларка и Понкрашова. Сегодня гораздо лучше сыграли Марко Банич, Лэтэвиус Уильямс. Да и в целом обошлось без спада в концовке после уверенного начала», - цитирует Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 42 очка. У «Цмоки-Минск» 19 очков в активе Александра Семенюка.

УНИКС одержал пятую победу в пяти матчах и занимает первое место. У миначан две победы в четырех матчах и седьмое место.

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