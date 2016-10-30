Виктор Лисицын: Состав женской сборной России по боксу на ЧЕ практически определен
Главный тренер
женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что состав команды на чемпионат
Европы практически определен.
«Состав команды для участия в чемпионате Европы определен,
кроме весовой категории до 75 килограммов. В него включены победительницы
чемпионата России, прошедшего в начале сентября в Волгодонске. В Софии выступят
Екатерина Пинигина (весовая категория до 48 кг), Елена Савельева (51), Виктория
Гуркович (54), Наталья Самохина (57), Дарья Абрамова (60), Александра Ордина
(64), Саадат Абдулаева (69), Любовь Юсупова (ранее у нее была фамилия Пашина)
(81) и Земфира Магомедалиева (+81). Сегодня у нас
начался тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое», мы до 13 ноября
будем готовиться к чемпионату Европы», - приводит слова Лисицына «Р-Спорт».
Напомним, чемпионат Европы по боксу пройдет в столице Болгарии
– Софии с 14 по 23 ноября.