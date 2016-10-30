ALTERNATE aTTaX выиграла турнир ESWC 2016 по CS:GO
Немецкая команда ALTERNATE aTTaX заняла первое место на турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальном матче немцы победили коллектив LDLC со счетом 2:1 (16:5 de_cobble, 11:16 de_dust2, 13:16 de_cache). ALTERNATE aTTaX заработали 20 000 долларов, а LDLC досталось 15 000 долларов.
Команда из СНГ - Gambit eSports заняла 5 место и увезет домой 5 000 долларов.
Electronic Sports World Convention 2016 проходил в Париже с 27 по 30 в рамках фестиваля Paris Games Week 2016. Призовой фонд турнира составил 75 000.
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