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Павел Врба: Мы потеряли два очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (0:0).

- Мы сегодня потеряли два очка, потому что соперник играл очень дисциплинированно в обороне. К сожалению, нам не удавалось создавать голевые моменты, а если и подходили к воротам соперника, то не могли реализовать моменты. Беленов сегодня нас спас пару раз. Так что очко своё мы сохранили. В связи с тем, что играли почти 70 минут в большинстве, мы потеряли два очка.

- Вам не показалось, что эта красная карточка показанная сопернику сыграла с нами злую шутку?
- Не скажу, помогла или мы стали играть хуже. Играя 70 минут в большинстве, мы должны были сильнее прессинговать команду, оказывать давление на команду.

- Не было ли смысла последние 10-15 минут устроить навал на ворота соперника, может что-нибудь да залетело бы?
- С кем? С какими игроками это возможно сделать? Типичного таранного типа нападающий у нас есть - это Будковский. Но мы хотели освежить атаку, чтобы со свежими силами довести игру до победного конца. Два дня назад мы сыграли очень тяжелую игру за кубок, - сказал Врба.

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