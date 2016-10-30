Павел Врба: Мы потеряли два очка
Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (0:0).
- Мы сегодня потеряли два очка, потому что
соперник играл очень дисциплинированн
- Вам не показалось, что эта красная
карточка показанная сопернику сыграла с нами злую шутку?
- Не скажу, помогла или мы стали играть хуже. Играя 70 минут в большинстве, мы должны были сильнее прессинговать команду, оказывать давление на команду.
- Не было ли смысла последние 10-15 минут
устроить навал на ворота соперника, может что-нибудь да залетело бы?
- С кем? С какими игроками это возможно сделать? Типичного таранного типа нападающий у нас есть - это Будковский. Но мы хотели освежить атаку, чтобы со свежими силами довести игру до победного конца. Два дня назад мы сыграли очень тяжелую игру за кубок, - сказал Врба.