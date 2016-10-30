Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Мексики. Квят – 18-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке гран-при Мексики.

Для 31-летнего британца эта победа стала восьмой в сезоне и 51-й в карьере. Его партнер по команде Нико Росберг пришел к финишу вторым, а замкнул тройку лидеров 19-летний пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

На 68-м круге Ферстаппен срезал поворот, получив преимущество, оказался перед Себастьяном Феттелем, но отказался отдавать немцу позицию, даже после того, как его попросили инженеры команды. В результате стюарды гонки оштрафовали его пятью секундами и в итоговом протоколе юный голландец оказался пятым, за Даниэлем Риккардо.

В очках также финишировали: Кими Райкконен, Нико Хюлкенберг, Валттери Боттас, Фелипе Масса, Серхио Перес.

Российский автогонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал лишь 18-м, а партнер по испанской «конюшне» Карлос Сайнс опередил россиянина на две строчки.

До финиша не добрался лишь один гонщик - Пастор Верляйн, выбывший из гонки в результате аварии в первом повороте первого круга.

Стоит отметить, что болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» признали четырехкратного чемпиона мира Феттеля «гонщиком дня».

За две гонки до конца сезона Росберг с 349-ю очками возглавляет личный зачет пилотов. Второй - Хэмилтон (330), третий - Д Риккардо (239). Квят расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков.

Следующий этап «королевских гонок» пройдет в Бразилии на трассе «Интерлагос» с 11 по 13 ноября.

Формула-1

Гран-при Мексики

Гонка. Итоговый протокол

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Нико Росберг («Мерседес») +8.354

3. Себастьян Феттель («Феррари») +17.313

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20.858

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.323

6. Кими Райкконен («Феррари») +49.376

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58.891

8. Валттери Боттас («Уильямс») +65.612

9. Фелипе Масса («Уильямс») +76.206

10. Серхио Перес («Форс Индия») +76.798

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга

Паскаль Верляйн («Манор») — не финишировал.