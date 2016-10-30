Александр Бубнов: «Зенит» решил главную задачу — не пропустить «Спартак» вперед
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» - «Томь». Напомним, что «Зенит»
победил со счетом 1:0.
«Сине-бело-голубые с первой и до последней минуты матча атаковали, стараясь не просто решить исход встречи в свою пользу, но и забить как можно больше — чтобы «хватило с запасом.
«Томь» же все-таки сумела оказать сопернику вполне достойное сопротивление: команда играла довольно мобильно и агрессивно, отвечала атакой на атаку. Томичи сейчас находятся в очень непростой ситуации, им также нельзя терять очки, и в этом матче команда до последнего сохраняла шансы на ничью.
Правда, в концовке встречи питерцы могли удвоить преимущество, но Артур Юсупов не реализовал свой шанс. В итоге же «Зенит» в тяжелейшей борьбе добыл победу и решил свою главную задачу — не пропустить «Спартак» вперед», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция