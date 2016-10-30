Александр Бубнов: «Зенит» решил главную задачу — не пропустить «Спартак» вперед

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» - «Томь». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 1:0.

«Сине-бело-голубые с первой и до последней минуты матча атаковали, стараясь не просто решить исход встречи в свою пользу, но и забить как можно больше — чтобы «хватило с запасом.

«Томь» же все-таки сумела оказать сопернику вполне достойное сопротивление: команда играла довольно мобильно и агрессивно, отвечала атакой на атаку. Томичи сейчас находятся в очень непростой ситуации, им также нельзя терять очки, и в этом матче команда до последнего сохраняла шансы на ничью.

Правда, в концовке встречи питерцы могли удвоить преимущество, но Артур Юсупов не реализовал свой шанс. В итоге же «Зенит» в тяжелейшей борьбе добыл победу и решил свою главную задачу — не пропустить «Спартак» вперед», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы. После 12 матчей подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».