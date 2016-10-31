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Денис Давыдов: Пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Спартака-2» Денис Давыдов после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1) высказался о своей игре за основной состав красно-белых.

«Всегда побеждает тот, кто больше этого хочет. Наверное, «Химки» больше этого хотели, хотя мы настраивались очень серьезно.

Я тренировался и играл за «Спартак-2» и пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым», – приводит ТАСС слова Давыдова.

Напомним, в нынешнем сезоне Давыдов выходил на поле за первую команду в двух матчах – со «СКА-Хабаровск» (0:1) в Кубке России и «Уфой» (0:1) в премьер-лиге.

За «Спартак-2» 21-летний нападающий забил четыре гола в 14 матчах.

Матч

Химки - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

Голы

Сикорски 37 (1:0).

Состав

Химки: Исупов, Ярковой, Тюнин, Шумских, Чернышов И., Казаев (Дворников, 66), Лапин (Фадеев, 82), Заика, Гащенков, Сикорски (Петрусев, 73), Галешич (Малания, 88)

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Шанбиев (Кутин, 62), Гулиев, Мелкадзе, Самсонов, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)

Предупреждения:

Лапин, 17; Шумских, 43; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 86 - Бакаев, 52; Гулиев, 59; Мелкадзе, 86; Тимофеев, 86

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция

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