Денис Давыдов: Пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым
Форвард «Спартака-2»
Денис Давыдов после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1) высказался о своей
игре за основной состав красно-белых.
«Всегда побеждает тот, кто больше этого хочет. Наверное, «Химки» больше этого хотели, хотя мы настраивались очень серьезно.
Я тренировался и играл за «Спартак-2» и пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым», – приводит ТАСС слова Давыдова.
Напомним, в нынешнем сезоне Давыдов выходил на поле за первую команду в двух матчах – со «СКА-Хабаровск» (0:1) в Кубке России и «Уфой» (0:1) в премьер-лиге.
За «Спартак-2» 21-летний нападающий забил четыре гола в 14 матчах.
Матч
Голы
Сикорски 37 (1:0).
Состав
Химки: Исупов, Ярковой, Тюнин, Шумских, Чернышов И., Казаев (Дворников, 66), Лапин (Фадеев, 82), Заика, Гащенков, Сикорски (Петрусев, 73), Галешич (Малания, 88)
Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Шанбиев (Кутин, 62), Гулиев, Мелкадзе, Самсонов, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)
Предупреждения:
Лапин, 17; Шумских, 43; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 86 - Бакаев, 52; Гулиев, 59; Мелкадзе, 86; Тимофеев, 86
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция