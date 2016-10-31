Денис Давыдов: Пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым

Форвард «Спартака-2» Денис Давыдов после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1) высказался о своей игре за основной состав красно-белых.

«Всегда побеждает тот, кто больше этого хочет. Наверное, «Химки» больше этого хотели, хотя мы настраивались очень серьезно.

Я тренировался и играл за «Спартак-2» и пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с Бушмановым», – приводит ТАСС слова Давыдова.

Напомним, в нынешнем сезоне Давыдов выходил на поле за первую команду в двух матчах – со «СКА-Хабаровск» (0:1) в Кубке России и «Уфой» (0:1) в премьер-лиге.

За «Спартак-2» 21-летний нападающий забил четыре гола в 14 матчах.