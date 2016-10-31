Даниил Квят во второй гонке подряд получил штрафные баллы
Российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят во второй гонке подряд получил наказание в виде
штрафных баллов.
В гонке
гран-при Мексики 22-летний россиянин обогнал француза Ромена Грожана за
пределами трассы, в ходе гонки Даниил получил за это пятисекундное наказание. А
после нее стюарды присудили россиянину еще и один штрафной балл.
В прошлой гонке, которая проходила в США Квят в 11-м повороте спровоцировал столкновение, в результате которого развернуло болид Серхио Переса и за это получил два штрафных балла.
На данный момент у российского
гонщика восемь баллов, что делает его лидером в списке штрафников.
Согласно спортивному регламенту «королевских гонок» пилотам
начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и
в случае если сумма баллов достигнет 12 гонщик будет отстранён от участия в
чемпионате на одну гонку.
Напомним,
победу в гонке одержал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по
команде Нико Росберг пришел к финишу вторым, замкнул тройку лидеров Себастьян
Феттель. Квят финишировал – 18-м.