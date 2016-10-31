Даниил Квят во второй гонке подряд получил штрафные баллы

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят во второй гонке подряд получил наказание в виде штрафных баллов.



В гонке гран-при Мексики 22-летний россиянин обогнал француза Ромена Грожана за пределами трассы, в ходе гонки Даниил получил за это пятисекундное наказание. А после нее стюарды присудили россиянину еще и один штрафной балл.

В прошлой гонке, которая проходила в США Квят в 11-м повороте спровоцировал столкновение, в результате которого развернуло болид Серхио Переса и за это получил два штрафных балла.

На данный момент у российского гонщика восемь баллов, что делает его лидером в списке штрафников.

Согласно спортивному регламенту «королевских гонок» пилотам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма баллов достигнет 12 гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.

Напомним, победу в гонке одержал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг пришел к финишу вторым, замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель. Квят финишировал – 18-м.



