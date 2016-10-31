В Кубке ФНЛ сыграют четыре дебютанта

По итогам первого круга первенства ФНЛ определились участники шестого Кубка лиги, который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре.

Право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства. В нынешнем сезоне участниками турнира станут: «Динамо», «Тосно» (1 участие в предыдущие годы), «Факел» (2), «Енисей» (2), «Шинник» (4), «СКА-Хабаровск» (4), «Спартак-2» (1), «Зенит-2» (1), «Тамбов», «Тюмень» (2), «Луч-Энергия» (2), «Кубань», «Химки», «Мордовия», «Волгарь» (2), «Спартак-Нальчик» (1).

Таким образом, как и год назад, в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ могут принять участие сразу четыре дебютанта – «Динамо», «Тамбов», «Химки» и «Кубань».

Напомним, Кубок ФНЛ – ежегодный товарищеский турнир лучших команд по итогам первого круга первенства лиги. Два первых розыгрыша прошли на Кипре и завершились победами «Урала». Два следующих турнира в Турции выиграли «Луч-Энергия» и «Волгарь». Наконец, в прошлом сезоне Кубок ФНЛ вернулся на Кипр и достался «Газовику».