Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Кубке ФНЛ сыграют четыре дебютанта

Источник:  ФНЛКомментарии

По итогам первого круга первенства ФНЛ определились участники шестого Кубка лиги, который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре.

Право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства. В нынешнем сезоне участниками турнира станут: «Динамо», «Тосно» (1 участие в предыдущие годы), «Факел» (2), «Енисей» (2), «Шинник» (4), «СКА-Хабаровск» (4), «Спартак-2» (1), «Зенит-2» (1), «Тамбов», «Тюмень» (2), «Луч-Энергия» (2), «Кубань», «Химки», «Мордовия», «Волгарь» (2), «Спартак-Нальчик» (1).

Таким образом, как и год назад, в очередном розыгрыше Кубка ФНЛ могут принять участие сразу четыре дебютанта – «Динамо», «Тамбов», «Химки» и «Кубань».

Напомним, Кубок ФНЛ – ежегодный товарищеский турнир лучших команд по итогам первого круга первенства лиги. Два первых розыгрыша прошли на Кипре и завершились победами «Урала». Два следующих турнира в Турции выиграли «Луч-Энергия» и «Волгарь». Наконец, в прошлом сезоне Кубок ФНЛ вернулся на Кипр и достался «Газовику».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Давыдов: Пока о первой команде не разговаривал ни с Каррерой, ни с БушмановымФорвард «Спартака-2» Денис Давыдов после матча 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1) высказался о своей игре за основной состав красно-белых.Евгений Калешин: «Кубань» заслужила сегодня победуГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу своих подопечных над астраханским «Волгарем» (1:0) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафномуГлавный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная командаГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» в 19-м туре первенства ФНЛ.Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».Александр Ивченко: «Тюмень» и «Енисей» играли в футбол будущегоГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдачеГлавный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.Любовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в ХимкахЛюбовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в Химках«Химки» в рамках 19 тура ФНЛ нанесли поражение «Спартаку-2» (1:0) и продлили впечатляющую серию домашних матчей без поражений.Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛГлавный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.ФНЛ. 19-й тур. «СКА-Хабаровск» обыграл «Тосно», «Шинник» уступил «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура Футбольной национальной лиги.«Факел» обыграл «Зенит-2»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Зенитом-2» завершился победой хозяев.«Кубань» обыграла «Волгарь» благодаря голу ГогниеваВ матче 19-го тура первенства ФНЛ «Кубань» с минимальным счетом обыграла «Волгарь».«Сокол» дома обыграл «Балтику»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Балтикой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сокола».Евгений Бушманов: Приходящие из основного «Спартака» игроки не усиливают насГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что переход футболистов из первой команды отрицательно влияет на результат второй.«Спартак-2» уступил «Химкам» в ФНЛ«Химки» дома обыграли «Спартак-2» (1:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Мордовия» обыграла «Спартак-Нальчик»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком» из Нальчика завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Мордовии».«Химки» - «Спартак-2» - 1:0. Как это былоВ воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют подмосковные «Химки» и столичный «Спартак-2».Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Шинником»«Шинник» дома уступил «Динамо» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Тамбов» не смог обыграть «Нефтехимик»«Тамбов» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Сибирь» разошлась миром с «Лучом-Энергией»«Сибирь» дома сыграла вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Факел
Факелкалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Шинник
Шинниккалендарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Тамбов
Тамбовкалендарьстатистика
Тюмень
Тюменькалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Спартак-Нальчик
Спартак-Нальчиккалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение