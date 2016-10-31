Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мексики
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель выбран лучшим гонщиком дня на Гран-при Мексики.
29-летний немец финишировал четвертым, но после штрафа голландца Макса Ферстаппена поднялся на третье место.
Гонщика дня выбирают болельщики голосованием на официальном сайте Формулы-1.
За два этапа до конца чемпионата Феттель занимает четвертое место в личном зачете пилотов, опережая своего партнера по «Феррари» Кими Райкконена на 14 очков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
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