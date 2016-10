Феттель во время гонки: Сообщения для Чарли Уайтинга – иди к черту (видео)

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель в прямом эфире во время гонки гран-при Мексики оскорбил гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинга.

Эпизод произошел на последних кругах гонки - Макс Ферстаппен срезал поворот, получив преимущество, оказался перед Себастьяном Феттелем, но отказался отдавать немцу позицию, даже после того, как его попросили инженеры команды.

Когда гоночные механики «Феррари» попытались донести до четырехкратного чемпиона мира слова Чарли Уайтинга по поводу сложившейся ситуации, Феттель перебил их эмоциональным криком: «Вот мое сообщение для Чарли: Иди к черту, иди к черту!»

Sebastian Vettel: Here is a message for Charlie [Whiting]: F*** off! F*** off! 😡



