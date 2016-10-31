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Феттель во время гонки: Сообщения для Чарли Уайтинга – иди к черту (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель в прямом эфире во время гонки гран-при Мексики оскорбил гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинга.

Эпизод произошел на последних кругах гонки - Макс Ферстаппен срезал поворот, получив преимущество, оказался перед Себастьяном Феттелем, но отказался отдавать немцу позицию, даже после того, как его попросили инженеры команды.

Когда гоночные механики «Феррари» попытались донести до четырехкратного чемпиона мира слова Чарли Уайтинга по поводу сложившейся ситуации, Феттель перебил их эмоциональным криком: «Вот мое сообщение для Чарли: Иди к черту, иди к черту!»

Стоит отметить, что в итоге 19-летний голландец был наказан штрафом в пять секунд и откатился на пятую строчку итогового протокола.

Напомним, победу в гонке одержал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг пришел к финишу вторым, замкнул тройку лидеров в итоге Себастьян Феттель. 

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