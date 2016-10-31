«Интер» проиграл «Сампдории»
«Интер» потерпел
поражение от «Сампдории» (0:1) в матче 11-го тура серии A на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.
Единственный гол на 44-й минуте матча забил форвард Фабио Квальярелла. После этой игры «Сампдория» сравнялась с «Интером» по очкам.
Отметим, что «нерадзурри» проиграли четвертый из пяти последних матчей.
В следующем туре 6 ноября «Интер» примет «Кротоне» на «Джузеппе Меацца», а «Сампдория» сыграет в гостях с «Фиорентиной».
Серия A
11-й тур
Матч
Голы
Квальярелла 44 (1:0).
Состав
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Линетти, Торрейра, Сала, Баррето, Фернандеш, Муриэль (Альварес, 88), Квальярелла (Будимир, 77)
Интер: Ханданович, Ансалди, Сантон, Миранда, Мурильо, Кандрева (Паласио, 76), Мариу, Банега, Брозович, Эдер (Перишич, 76), Икарди
Предупреждения:
Сала, 84 - Ансалди, 74; Миранда, 76; Мариу, 83
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
30 октября 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция