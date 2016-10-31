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«Сельта» не удержала преимущество в три мяча над «Лас-Пальмасом»

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«Лас-Пальмас» и «Сельта» сыграли вничью (3:3) в матче десятого тура примеры на стадионе «де Гран Канария».

К 22-й минуте гости вели со счетом 3:0 после гола полузащитника Даниэля Васса и дубля форварда Яго Аспаса. Однако после перерыва «Лас-Пальмас» забил три мяча за 16 минут. Голы на счету Педро Бигаса, Хонатана Виеры и Кевина-Принса Боатенга.

Отметим, что с 65-й минуты «Сельта» доигрывала матч вдесятером после удаления Серджи Гомеса, для которого эта красная карточка стала второй за месяц.

Добавим, что на 61-й минуте на замену у «Лас-Пальмаса» вышел бывший полузащитник «Рубина» Марко Ливайя.

Примера

10-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Сельта - 3:3 (0:3)

Голы

Васс 6 (0:1). Аспас 14 (0:2). Аспас 21 (0:3). Бигас 53 (1:3). Виера 66 (2:3 - пен.). Боатенг 68 (3:3).

Состав

Лас-Пальмас: Лисоаин, Маседо, Гарсия Д., Гомес (Ливайя, 62), Кастельяно Д., Бигас, Тана (Момо, 75), Меса, Боатенг, Виера, Араухо (Гарсия М., 85)

Сельта: Альварес, Гомес, Васс (Бонгонда, 76), Мальо, Кабрал, Ронкалья, Эрнандес, Радойя, Орельяна (Диас М., 34), Систо (Кастро, 69), Аспас

Предупреждения:

Боатенг, 50; Момо, 88 - Мальо, 11; Радойя, 27; Гомес, 40; Аспас, 43; Эрнандес, 61; Васс, 74; Диас М., 90

Удаления:

нет - Гомес, 66

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

30 октября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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