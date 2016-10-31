«Сельта» не удержала преимущество в три мяча над «Лас-Пальмасом»
«Лас-Пальмас» и «Сельта»
сыграли вничью (3:3) в матче десятого тура примеры на стадионе «де Гран Канария».
К 22-й минуте гости вели со счетом 3:0 после гола полузащитника Даниэля Васса и дубля форварда Яго Аспаса. Однако после перерыва «Лас-Пальмас» забил три мяча за 16 минут. Голы на счету Педро Бигаса, Хонатана Виеры и Кевина-Принса Боатенга.
Отметим, что с 65-й минуты «Сельта» доигрывала матч вдесятером после удаления Серджи Гомеса, для которого эта красная карточка стала второй за месяц.
Добавим, что на 61-й минуте на замену у «Лас-Пальмаса» вышел бывший полузащитник «Рубина» Марко Ливайя.
Примера
10-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Сельта - 3:3 (0:3)
Голы
Васс 6 (0:1). Аспас 14 (0:2). Аспас 21 (0:3). Бигас 53 (1:3). Виера 66 (2:3 - пен.). Боатенг 68 (3:3).
Состав
Лас-Пальмас: Лисоаин, Маседо, Гарсия Д., Гомес (Ливайя, 62), Кастельяно Д., Бигас, Тана (Момо, 75), Меса, Боатенг, Виера, Араухо (Гарсия М., 85)
Сельта: Альварес, Гомес, Васс (Бонгонда, 76), Мальо, Кабрал, Ронкалья, Эрнандес, Радойя, Орельяна (Диас М., 34), Систо (Кастро, 69), Аспас
Предупреждения:
Боатенг, 50; Момо, 88 - Мальо, 11; Радойя, 27; Гомес, 40; Аспас, 43; Эрнандес, 61; Васс, 74; Диас М., 90
Удаления:
нет - Гомес, 66
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
30 октября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция