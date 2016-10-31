«Сельта» не удержала преимущество в три мяча над «Лас-Пальмасом»

«Лас-Пальмас» и «Сельта» сыграли вничью (3:3) в матче десятого тура примеры на стадионе «де Гран Канария».

К 22-й минуте гости вели со счетом 3:0 после гола полузащитника Даниэля Васса и дубля форварда Яго Аспаса. Однако после перерыва «Лас-Пальмас» забил три мяча за 16 минут. Голы на счету Педро Бигаса, Хонатана Виеры и Кевина-Принса Боатенга.

Отметим, что с 65-й минуты «Сельта» доигрывала матч вдесятером после удаления Серджи Гомеса, для которого эта красная карточка стала второй за месяц.

Добавим, что на 61-й минуте на замену у «Лас-Пальмаса» вышел бывший полузащитник «Рубина» Марко Ливайя.

Примера

10-й тур