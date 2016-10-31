Даниил Квят: Доволен гонкой, несмотря на 18-е место

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Мексики», на котором он занял 18-е место.

- Я доволен своей гонкой, несмотря на итоговую позицию, - цитирует 22-летнего россиянина пресс-служба «Торо Россо». – Мне удалось поучаствовать в нескольких отличных сражениях, я совершил пару хороших обгонов и в целом получил удовольствие от заезда. Да, видимо, таков наш темп на данный момент – машине не хватает скорости, чтобы бороться за более высокие места. Что касается штрафа в 5 секунд, который я получил за обгон Романа Грожана, то я не согласен с решением стюардов. Хотя, возможно, когда пересмотрю гонку, мое мнение на этот счет изменится.