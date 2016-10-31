Макс Ферстаппен: Феттелю пора обратно в школу

Пилот «Ред Булла» Макс Фертсаппен поделился мнением относительно эпизода на «Гран-при Мексики», в котором он не пропустил вперед Себастьяна Феттеля в борьбе за третью позицию.

Напомним, что голландец, обороняясь от атаки пилота «Феррари», вылетел с трассы, но вернулся на трек впереди Феттеля и не стал уступать ему позицию, за что позднее был наказан штрафом в 5 секунд. В итоге Себастьян все равно занял 3-е место.

- На старте гонки Льюис Хэмилтон получил огромное преимущество, срезав трассу. Росберг позже поступил похожим образом. Я же никакого преимущества не получал, - сказал Ферстаппен в эфире канала Sky Sports. – Когда я вернулся на трассу, мой отрыв от Феттеля был таким же, как до начала эпизода. Вся критика в мой адрес по данному поводу выглядит просто смехотворной. Не говоря о том, как действовал сам Себастьян в тот момент, когда его атаковал Риккиардо. Даниэль поравнялся с ним, а потом Феттель просто повернул в его сторону. И было столько криков по радио со стороны Себа… Думаю, ему нужно вернуться обратно в школу. Себастьян вечно чем-то недоволен. Я обязательно с ним поговорю по данному поводу.