«Марсель» и «Бордо» голов не забили
«Марсель» и «Бордо»
завершили вничью (0:0) матч 11-го тура лиги 1 на стадионе «Велодром».
Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра провел за хозяев весь матч.
«Марсель» набрал 14 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, у «Бордо» на два очка больше и девятая строчка.
В 12-м туре 4 ноября «Марсель» сыграет в гостях с «Монпелье», а «Бордо» на следующий день примет «Лорьян».
Лига 1
11-й тур
Матч
Состав
Марсель: Пеле, Роланду, Бедимо, Дория, Товен, Диарра, Сарр (Алессандрини, 85), Лопес, Машаш (Кабелла, 59), Гомис (Лейя Исека, 54)
Бордо: Каррассо, Сабали, Контенто, Паллуа, Оливейра, Тулалан, Плашил, Камано, Оунас (Лаборде, 74), Сертич, Ролан (Траоре, 79)
Предупреждения:
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
30 октября 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция
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