«Марсель» и «Бордо» голов не забили

«Марсель» и «Бордо» завершили вничью (0:0) матч 11-го тура лиги 1 на стадионе «Велодром».

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра провел за хозяев весь матч.

«Марсель» набрал 14 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, у «Бордо» на два очка больше и девятая строчка.

В 12-м туре 4 ноября «Марсель» сыграет в гостях с «Монпелье», а «Бордо» на следующий день примет «Лорьян».

Лига 1

11-й тур