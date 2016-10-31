Дубль Окпосо принес «Баффало» победу над «Виннипегом»
«Баффало» одержал
победу над «Виннипегом» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дубль в составе «клинков» сделал форвард Кайл Окпосо, еще одна шайба на счету Брайана Джионты.
В третьем периоде датчанин Николай Элерс помог «Виннипегу» избежать сухого поражения.
Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 43 секунды, нанес один бросок и заблокировал один бросок соперника.
Форвард «Виннипега» Александр Бурмистров сыграл 8 минут 59 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности «–1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Виннипег - Баффало - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Окпосо (Гиргенсонс, МакКейб), 10:51 (0:1). Джионта 12:49 (0:2). Окпосо (О'Райлли Р., Фрэнсон), 33:59 (0:3). Элерс (Бафлин, Уилер), 44:49 (1:3).
Место и дата
30 октября 22:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция