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Дубль Окпосо принес «Баффало» победу над «Виннипегом»

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«Баффало» одержал победу над «Виннипегом» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе «клинков» сделал форвард Кайл Окпосо, еще одна шайба на счету Брайана Джионты.

В третьем периоде датчанин Николай Элерс помог «Виннипегу» избежать сухого поражения.

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 43 секунды, нанес один бросок и заблокировал один бросок соперника.

Форвард «Виннипега» Александр Бурмистров сыграл 8 минут 59 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности «–1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Виннипег - Баффало - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы:

Окпосо (Гиргенсонс, МакКейб), 10:51 (0:1). Джионта 12:49 (0:2). Окпосо (О'Райлли Р., Фрэнсон), 33:59 (0:3). Элерс (Бафлин, Уилер), 44:49 (1:3).

Место и дата

30 октября 22:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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