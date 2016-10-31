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Ники Лауда: Не знаю, откуда у Ферстаппена столько заносчивости

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Консультант «Мерседеса», трехкратный чемпион мира Ники Лауда прокомментировал поведение Макса Ферстаппена по ходу «Гран-при Мексики».

Напомним, что голландец, обороняясь от атаки Себастьяна Феттеля, вылетел с трассы, но вернулся на трек впереди пилота «Феррари» и не стал уступать ему позицию, за что позднее был наказан штрафом в 5 секунд. В итоге Феттель занял 3-е место. Кроме того, Ферстаппен раскритиковал гонщика «Скудерии» за то, как тот сам защищал свою позицию от Даниэля Риккиардо.

- То, что Макс сказал в адрес Себастьяна – это еще одна наглость с его стороны, - приводит слова Лауды Motorsport. – Не знаю, откуда в нем берется такая заносчивость. Думаю, он просто безнадежен. Недовольство других пилотов в адрес Ферстаппена становится только сильнее. Он очень талантливый гонщик, но если бы Макс не пилотировал столь агрессивно, то развивался бы гораздо сильнее. Пока же своими глупыми действиями он просто портит свой невероятный талант. 

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