Даниэль Риккардо: Феттель не заслужил подиум

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Гран-при Мексики. Гонка. Онлайн В воскресенье пройдет гонка 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Мексики.

Льюис Хэмилтон: Я постараюсь устроить для болельщиков великолепное шоу в Мексике Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки, которая пройдет в Мексике.

Нико Росберг: Меня не устроит второе место на подиуме, только победа Пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от гонки гран-при Мексики, за час до ее старта.

Дженсон Баттон: Асфальт на мексиканской трассе такой же, как в Сочи Пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Мексике.

Карлос Сайнс: У нас не лучшие шансы в гонке, но мы настроены позитивно Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Мексики.

Фернандо Алонсо: Важно понять, почему нам не хватает скорости в Мексике Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации гран-при Мексики.

Даниил Квят: Гонка будет интересной, а мы сделаем все, что в наших силах Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации и поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Мексики.

Нико Росберг: В гонке у меня будет шанс на победу Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Мексики. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

Льюис Хэмилтон: Пока что этап складывается для меня хорошо Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял первое место.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят – 18-й На Гран-при Мексики завершилась квалификация. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Даниил Квят: Жду – не дождусь, когда этот год закончится, не хочется пережить такое еще раз Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят хотел бы поскорее завершить сезон-2016.