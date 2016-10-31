Даниэль Риккардо: Феттель не заслужил подиум
Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо выразил свое мнение относительно итогов «Гран-при Мексики».
- Когда я атаковал Себастьяна в борьбе за 4-ю позицию, он сделал то, на что многие жаловались в последнее время – поменял траекторию на торможении. Сейчас Себ улыбается, но, думаю, он не заслужил права подняться на подиум. Он ведь просто «захлопнул калитку», и мне некуда была ехать. Поэтому я не смог его пройти, - приводит слова австралийца Sky Sports.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
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