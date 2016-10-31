Мэннинг принес «Филадельфии» победу над «Каролиной»
«Филадельфия»
выиграла у «Каролины» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Решающую шайбу на девятой минуте третьего периода забросил в меньшинстве защитник «летчиков» Брэндон Мэннинг. По два очка у победителей набрали форварды Клод Жиру и Уэйн Симмондс.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 17 минут 55 секунд, заработал две минуты штрафа, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «–2».
Форвард Роман Любимов сыграл 13 минут 25 секунд, нанес три броска по воротам и отметился одним силовым приемом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Филадельфия - 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Голы:
Гостисбеер 17:57 (0:1). Фолк (Хэйнси, Скиннер), 21:01 (1:1). Гудас (Симмондс, Жиру), 27:07 (1:2). Скиннер (Хэйнси, Раск), 30:13 (2:2). Сталберг 31:58 (3:2). Жиру (Симмондс, Шенн), 37:14 (3:3). Мэннинг (Бельмар), 48:00 (3:4).
Место и дата
31 октября 00:05, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция