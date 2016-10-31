Мэннинг принес «Филадельфии» победу над «Каролиной»

«Филадельфия» выиграла у «Каролины» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу на девятой минуте третьего периода забросил в меньшинстве защитник «летчиков» Брэндон Мэннинг. По два очка у победителей набрали форварды Клод Жиру и Уэйн Симмондс.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 17 минут 55 секунд, заработал две минуты штрафа, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «–2».

Форвард Роман Любимов сыграл 13 минут 25 секунд, нанес три броска по воротам и отметился одним силовым приемом.

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