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Мэннинг принес «Филадельфии» победу над «Каролиной»

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«Филадельфия» выиграла у «Каролины» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу на девятой минуте третьего периода забросил в меньшинстве защитник «летчиков» Брэндон Мэннинг. По два очка у победителей набрали форварды Клод Жиру и Уэйн Симмондс.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 17 минут 55 секунд, заработал две минуты штрафа, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «–2».

Форвард Роман Любимов сыграл 13 минут 25 секунд, нанес три броска по воротам и отметился одним силовым приемом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Каролина - Филадельфия - 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Голы:

Гостисбеер 17:57 (0:1). Фолк (Хэйнси, Скиннер), 21:01 (1:1). Гудас (Симмондс, Жиру), 27:07 (1:2). Скиннер (Хэйнси, Раск), 30:13 (2:2). Сталберг 31:58 (3:2). Жиру (Симмондс, Шенн), 37:14 (3:3). Мэннинг (Бельмар), 48:00 (3:4).

Место и дата

31 октября 00:05, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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