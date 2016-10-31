Хет-трик Сивиура принес «Флориде» победу над «Детройтом»
«Флорида» выиграла у «Детройта»
(5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой стал канадский форвард «пантер» Колтон Сивиур, набравший 4 (3+1) очка.
Отметим очередную, шестую в сезоне, шайбу форварда «Флориды» Джонатана Маршессо.
Одну результативную передачу сделал швейцарец российского происхождения Денис Мальгин, также выступающий за «Флориду».
Защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 17 минут 44 секунды, нанес два броска по воротам и заработал удаление, которое реализовал соперник.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Флорида - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Сивиур (Демерс, Трочек), 6:09 (0:1). Сивиур (Яндл, Смит), 6:32 (0:2). Маркессо (Мальгин, K. Rau), 17:29 (0:3). Ларкин (Нильсен, Смит), 22:36 (1:3). Трочек (Сивиур, Петрович), 25:02 (1:4). Сивиур (Демерс), 36:25 (1:5). Смит (Нильсен, Шихэн), 50:03 (2:5).
Место и дата
31 октября 00:05, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция