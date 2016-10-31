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Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, дошедшая до финала Итогового турнира года в Сингапуре, завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA.

Лучшей из российских теннисисток стала Светлана Кузнецова, оставшаяся на девятой позиции. Победительница Итогового турнира Доминика Цибулкова сохранила восьмую строчку.

В Топ-20 также осталась Елена Веснина, завершившая год на наивысшем для себя 19-м месте.

Рейтинг WTA

Положение на 31 октября 2016 года

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) – 8000

2. (2) Серена Уильямс (США) – 7050

3. (3) Агнешка Радванска (Польша) – 4975

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4728

5. (5) Каролина Плишкова (Чехия) – 4100

6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3736

7. (7) Мэдисон Киз (США) – 3637

8. (8) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3625

9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 3490

10. (10) Джоанна Конта (Великобритания) – 3455

11. (12) Карла Суарес Наварро (Испания) – 3170

12. (13) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3061

13. (11) Петра Квитова (Чехия) – 2840

14. (15) Элина Свитолина (Украина) – 2456

15. (14) Винус Уильямс (США) – 2241

16. (17) Каролин Возняцки (Дания) – 2240

17. (16) Роберта Винчи (Италия) – 2190

18. (18) Тимеа Бачински (Швейцария) – 2188

19. (19) Елена Веснина (Россия) – 2094

20. (20) Саманта Стосур (Австралия) – 2090…

26. (24) Дарья Касаткина (Россия) – 1630

27. (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1620…

30. (35) Екатерина Макарова (Россия) – 1530…

94. (93) Ирина Хромачева (Россия) – 695

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