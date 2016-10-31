Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTA
Немецкая теннисистка
Анжелик Кербер, дошедшая до финала Итогового турнира года в Сингапуре,
завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA.
Лучшей из российских теннисисток стала Светлана Кузнецова, оставшаяся на девятой позиции. Победительница Итогового турнира Доминика Цибулкова сохранила восьмую строчку.
В Топ-20 также осталась Елена Веснина, завершившая год на наивысшем для себя 19-м месте.
Рейтинг WTA
Положение на 31
октября 2016 года
1. (1) Анжелик Кербер
(Германия) – 8000
2. (2) Серена Уильямс
(США) – 7050
3. (3) Агнешка Радванска
(Польша) – 4975
4. (4) Симона Халеп
(Румыния) – 4728
5. (5) Каролина
Плишкова (Чехия) – 4100
6. (6) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 3736
7. (7) Мэдисон Киз
(США) – 3637
8. (8) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3625
9. (9) Светлана
Кузнецова (Россия) – 3490
10. (10) Джоанна
Конта (Великобритания) – 3455
11. (12) Карла Суарес
Наварро (Испания) – 3170
12. (13) Виктория
Азаренко (Белоруссия) – 3061
13. (11) Петра
Квитова (Чехия) – 2840
14. (15) Элина
Свитолина (Украина) – 2456
15. (14) Винус
Уильямс (США) – 2241
16. (17) Каролин
Возняцки (Дания) – 2240
17. (16) Роберта
Винчи (Италия) – 2190
18. (18) Тимеа
Бачински (Швейцария) – 2188
19. (19) Елена
Веснина (Россия) – 2094
20. (20) Саманта
Стосур (Австралия) – 2090…
26. (24) Дарья Касаткина
(Россия) – 1630
27. (23) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 1620…
30. (35) Екатерина
Макарова (Россия) – 1530…
94. (93) Ирина
Хромачева (Россия) – 695