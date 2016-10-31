Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTA

читайте также

Доминика Цибулкова: Победа в итоговом турнире WTA - самый счастливый момент моей жизни Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, одолевшая в финале Итогового турнира WTA немку Ангелик Кербер, поделилась впечатлениями от победы над первой ракетки мира.

Две мечты – за год! После Рио Веснина и Макарова победили на Итоговом турнире Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Цибулкова обыграла Кербер и стала победительницей Итогового турнира WTA Финальный матч Итогового турнира WTA между словачкой Доминикой Цибулковой и немкой Анжелик Кербер завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Цибулковой.

Елена Веснина: Теперь все мечты сбылись Российская теннисистка Елена Веснина, победившая в паре с Екатериной Макаровой на итоговом турнире WTA, поделилась своими впечатлениями.

Шамиль Тарпищев: Успех Макаровой и Весниной - большая победа для нашей страны Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Макаровой и Елены Весниной на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

Макарова и Веснина выиграли Итоговый чемпионат WTA Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина стала сильнейшей на Итоговом чемпионате WTA-2016, проходящем в Сингапуре.

Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал Итогового турнира WTA На Итоговом турнире WTA в Сингапуре продолжаются соревнования в парном разряде. Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина пробилась в финал.

Светлана Кузнецова: Упустила свой шанс в третьем сете, а некоторые вещи меня разозлили Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение в полуфинале Итогового чемпионата WTA от Доминики Цибулковой.

Кербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTA Первая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в финал Итогового чемпионата WTA.

Доминика Цибулкова: Я победила, потому что была более уверенной Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Светланой Кузнецовой (1:6, 7:6 (7:2), 6:4) в полуфинале Итогового турнира года в Сингапуре.

Шамиль Тарпищев: В полуфинале Кузнецовой не хватило внутреннего заряда и физических кондиций Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги полуфинального матча итогового чемпионата WTA Светлана Кузнецова - Доминика Цибулкова.

Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового чемпионата WTA Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал Итогового чемпионата WTA-2016.

Кузнецова – Цибулкова - 6:1, 6:7, 4:6. Как это было Полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA на Sovsport.ru.

Светлана Кузнецова: Я не чувствую себя измотанной Россиянка Светлана Кузнецова считает, что ей не хватило энергии в матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Веснина и Макарова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Главачкову и Градецку Матч 1/4 финала Итогового турнира WTA в парном разряде между российской парой Екатерина Макарова/Елена Веснина и чешским дуэтом Андреа Главачкова/Люция Градецка завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 6:2, 7:5 в пользу Весниной и Макаровой.

Радванска обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA Матч групповой стадии Итогового турнира WTA между полячкой Агнешкой Радванской и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой польской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 6:3 в пользу Радванской.

Кузнецова проиграла Мугурусе, но осталась на первом месте группы Итогового турнира года Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова потерпела поражение в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира года в Сингапуре.

Доминика Цибулкова: Круто, что когда была нужна победа в двух сетах, я ее добилась Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 7:6 (7:5)), которая позволила ей выйти в полуфинал Итогового турнира года в WTA.

Кербер не пустила Киз в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре Первая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Мэдисон Киз из США в заключительном матче Красной группы Итогового турнира года в Сингапуре.