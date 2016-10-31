Две передачи Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
«Айлендерс» нанесли
поражение «Торонто» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Две результативные передачи в составе «островитян» сделал Николай Кулемин, который играл против своего первого клуба НХЛ.
В первом периоде 30-летний российский нападающий помог отличиться Трэвису Хэмонику и Кейси Сизикасу.
Защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 14 секунд, провел один силовой прием и завершил игру с показателем полезности «–2».
«Айлендерс» набрали восемь очков и опередили «Торонто», который остался с семью очками на предпоследнем месте Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Торонто - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Голы:
Хэмоник (Кулёмин, Лэдди), 1:01 (1:0). Сизикас (Кулёмин, Клаттербак), 7:22 (2:0). Гардинер (ван Римсдайк, Нюландер), 40:50 (2:1). Принс (Зайденберг, Нелсон), 45:08 (3:1). Нелсон (Зайденберг, Принс), 47:47 (4:1). Бэйли (Таварес, Лэдди), 59:16 (5:1).
Место и дата
31 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция