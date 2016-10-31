«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», Мозгов набрал восемь очков
«Оклахома-Сити»
одержала победу над «Лейкерс» (113:96) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл (33 очка + 16 передач + 12 подборов).
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 23 минуты 43 секунды, набрал 8 очков, сделал 5 подборов, 1 результативную передачу и 1 блок-шот.
После победы на старте регулярного чемпионата «Лейкерс» проиграли второй матч подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
31 октября 02:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически