«Чикаго» победил «Лос-Анджелес», Анисимов продлил результативную серию до семи матчей

«Чикаго» выиграл у «Лос-Анджелеса» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Черные ястребы» забросили по одной шайбе в каждом из периодов. Голы на счету Джонатана Тэйвса, Артема Анисимова и Мариана Хоссы.

28-летний российский форвард забросил шестую шайбу в сезоне и продлил свою результативную серию до семи матчей, в которых он набрал 11 (6+5) очков.

Отметим, что в голе Анисимова поучаствовал другой российский форвард «Чикаго» – Артемий Панарин, сделавший пятую результативную передачу.

Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд отразил 32 броска и провел 20-й в карьере «матч на ноль» в НХЛ.

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