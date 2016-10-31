Феттеля оштрафовали на десять секунд, Риккардо поднялся на третье место
Результаты Гран-при
Мексики в очередной раз пересмотрены. Стюарды изучили столкновение немца
Себастьяна Феттеля и австралийца Даниэля Риккардо на предпоследнем круге и
признали гонщика «Феррари» виновным.
Феттеля оштрафовали на десять секунд, в результате чего он переместился с третьего места на пятое, пропустив вперед двух пилотов «Ред Булла» – Риккардо и Макса Ферстаппена.
Напомним, Феттель финишировал в гонке на четвертом месте, но после наказания Ферстаппена поднялся на третью позицию и принял участие в награждении на пьедестале.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
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