Феттеля оштрафовали на десять секунд, Риккардо поднялся на третье место

Результаты Гран-при Мексики в очередной раз пересмотрены. Стюарды изучили столкновение немца Себастьяна Феттеля и австралийца Даниэля Риккардо на предпоследнем круге и признали гонщика «Феррари» виновным.

Феттеля оштрафовали на десять секунд, в результате чего он переместился с третьего места на пятое, пропустив вперед двух пилотов «Ред Булла» – Риккардо и Макса Ферстаппена.

Напомним, Феттель финишировал в гонке на четвертом месте, но после наказания Ферстаппена поднялся на третью позицию и принял участие в награждении на пьедестале.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки