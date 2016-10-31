«Рейнджерс» разгромили «Тампу-Бэй», Кучеров сделал голевую передачу
«Рейнджерс» одержали
крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (6:1).
Хет-трик сделал австрийский форвард команды из Нью-Йорка Михаэль Грабнер. Также у победителей забили Рик Нэш, Джимми Веси и Джей Ти Миллер.
При счете 0:6 единственную шайбу «молний» забросил Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова.
Теперь на счету 23-летнего российского форварда 8 (1+7) очков в восьми матчах сезона.
Отметим, что форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 16 минут 54 секунды, провел один силовой прием и сделал один бросок по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Тампа-Бэй - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы:
Нэш (Холден), 24:45 (1:0). Грабнер (Хэйс, Скджей), 26:42 (2:0). Весей (Нэш), 27:04 (3:0). Миллер (Жирарди, Хэйс), 38:10 (4:0). Грабнер (Макдона, Миллер), 49:02 (5:0). Грабнер (Миллер, Хэйс), 54:47 (6:0). Стэмкос (Строльман, Кучеров), 56:36 (6:1).
Место и дата
31 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция