«Вашингтон» победил «Калгари», Овечкин сделал голевую передачу
«Вашингтон» выиграл в
гостях у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль сделал форвард Маркус Юханссон. Капитан «столичных» Александр Овечкин помог шведу забросить первую шайбу.
Теперь на счету российского форварда 6 (4+2) очков в нынешнем сезоне.
«Вашингтон» одержал пятую победу в сезоне и поднялся на пятое место в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Вашингтон - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Коннолли (Бигл, Z. Sanford), 2:01 (0:1). Юханссон (Овечкин, Бэкстрём), 7:14 (0:2). Баклунд (Фролик, Ткачук), 13:44 (1:2). Юханссон (Бигл), 59:35 (1:3).
Место и дата
31 октября 04:30, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
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