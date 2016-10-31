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Джампьеро Вентура: Пелле запятнал имидж сборной

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что не будет вызывать в сборную форварда Грациано Пелле на матч отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном и товарищескую игру с Германией.

В матче с Испанией в октябре Пелле отказался пожать руку главному тренеру национальной команды после замены. После этого Вентура не взял игрока на игру с Македонией.

«Разговаривал ли я с ним? Нет, потому что звонки в Китай очень дорогие. Я считаю, что он допустил ошибку. Но он также проявил неуважение к цветам сборной. Он запятнал имидж команды.

Не думаю, что он будет в составе в следующую субботу, потому что нужно время, чтобы он все обдумал. Он уже не так молод, но по-прежнему может принести пользу Италии в будущем», – приводит Football Italia слова Вентуры.

Напомним, 31-летний Пелле с июля выступает за китайский «Шаньдун Лунэн».

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