Джон Купер: Чем больше парни старались, тем хуже у них получалось

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:6).

«Если честно, нам понравился первый период. Мы отстояли пару раз в меньшинстве и даже имели шансы. Потом начались обрезы, быстрые отрывы и для нас все очень скоро закончилось.

В какой-то момент чем больше парни старались, тем хуже у них получалось. Когда твоя команда выскакивает «четыре в одного», а через пять секунд получает шайбу в свои ворота, это верный показатель, что это явно не твой день», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, при счете 0:6 единственную шайбу «молний» забросил Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова.