Джон Купер: Чем больше парни старались, тем хуже у них получалось
Главный тренер «Тампы-Бэй»
Джон Купер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс»
(1:6).
«Если честно, нам понравился первый период. Мы отстояли пару раз в меньшинстве и даже имели шансы. Потом начались обрезы, быстрые отрывы и для нас все очень скоро закончилось.
В какой-то момент чем больше парни старались, тем хуже у них получалось. Когда твоя команда выскакивает «четыре в одного», а через пять секунд получает шайбу в свои ворота, это верный показатель, что это явно не твой день», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, при счете 0:6 единственную шайбу «молний» забросил Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова.
Матч
Рейнджерс - Тампа-Бэй - 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы:
Нэш (Холден), 24:45 (1:0). Грабнер (Хэйс, Скджей), 26:42 (2:0). Весей (Нэш), 27:04 (3:0). Миллер (Жирарди, Хэйс), 38:10 (4:0). Грабнер (Макдона, Миллер), 49:02 (5:0). Грабнер (Миллер, Хэйс), 54:47 (6:0). Стэмкос (Строльман, Кучеров), 56:36 (6:1).
Место и дата
31 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция