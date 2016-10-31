Джолион Палмер: 14-е место – это максимум, чего я мог добиться

Пилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями после гонки Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 14-е место.

«14-е место – максимум того, чего можно было добиться, стартуя с хвоста решетки, поэтому я доволен результатом. В гонке я боролся с пилотами «Макларена». Это было весело.

Кроме того, я сумел проехать 70 кругов на одном комплекте резины, что, возможно, является своеобразным рекордом. Это было непросто, но я мог поддерживать нормальный темп в конце гонки: я ехал достаточно быстро, чтобы удерживать позади конкурентов», - цитирует Палмера Autosport.

Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место

Гран-при Мексики

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323

5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313

6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891

8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206

10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга

Сход

Паскаль Верляйн («Манор»)