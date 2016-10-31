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Кевин Магнуссен: Мы не смогли выжать максимальный темп ни на одном из составов резины

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Рено» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями после гонки Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 17-е место.

«В Остине последний гоночный отрезок на Supersoft был отличным. Сегодня заключительный отрезок не удался, история не повторилась. Мы не смогли выжать максимальный темп ни на одном из составов резины, которые использовали в гонке.

Разочаровывающий Гран-при для меня. Шины Soft продержались столько, сколько мы и предполагали, но я не мог поддерживать нужную скорость на резине Medium, поэтому мы решили изменить стратегию и переобуться в Supersoft.

Но к тому моменту я уже был далеко позади. Надеюсь, что гонка в Бразилии для нас сложится гораздо лучше», - цитирует Магнуссена Autosport.

Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место

Гран-при Мексики

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323

5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313

6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891

8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206

10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга

Сход

 Паскаль Верляйн («Манор»)  

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