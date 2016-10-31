Кевин Магнуссен: Мы не смогли выжать максимальный темп ни на одном из составов резины
Пилот команды «Рено» Кевин Магнуссен поделился
впечатлениями после гонки Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 17-е место.
«В Остине последний гоночный
отрезок на Supersoft был отличным. Сегодня заключительный отрезок не удался,
история не повторилась. Мы не смогли выжать максимальный темп ни на одном из
составов резины, которые использовали в гонке.
Разочаровывающий
Гран-при для меня. Шины Soft продержались столько, сколько мы и предполагали,
но я не мог поддерживать нужную скорость на резине Medium, поэтому мы решили
изменить стратегию и переобуться в Supersoft.
Но к
тому моменту я уже был далеко позади. Надеюсь, что гонка в Бразилии для нас
сложится гораздо лучше», - цитирует Магнуссена Autosport.
Выиграл гонку пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место
Гран-при Мексики
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг
2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323
5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313
6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга
Сход
Паскаль Верляйн («Манор»)