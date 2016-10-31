Продюссер «Матч ТВ»: Журавель высказал личную позицию по матчу «Урал» – «Терек»
Продюссер телеканала «Матч
ТВ» Григорий Грановский высказался о словах комментатора матча «Урал» – «Терек»
(1:4) Тимура Журавеля.
«Все-таки это его личная позиция по этому матчу. Возможно, он хотел как-то прибавить интереса к этой игре. «Урал» – «Терек» – это не такая вывеска, как ЦСКА – «Спартак», допустим, зато об этом сейчас говорят. Если они направят какое-то серьезное письмо, конечно, будем рассматривать», – сказал Грановский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, делясь впечатлениями об игре, работавший на матче Журавель сказал:
«Впечатление от встречи «Урал» – «Терек» грустное. Во втором тайме «Урал» не хотел играть в футбол – это факт.
Почему? Возможно, у них закончились силы или они расстроились из-за ошибки вратаря. Мне было стыдно за то, что я видел в исполнении команды Скрипченко.
Почему получился автогол и вообще такой второй тайм: могу только предположить, что у старых грехов длинные тени».
«Терек» потребовал отстранить Журавеля от работы на матчах премьер-лиги.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция