Продюссер «Матч ТВ»: Журавель высказал личную позицию по матчу «Урал» – «Терек»

Продюссер телеканала «Матч ТВ» Григорий Грановский высказался о словах комментатора матча «Урал» – «Терек» (1:4) Тимура Журавеля.

«Все-таки это его личная позиция по этому матчу. Возможно, он хотел как-то прибавить интереса к этой игре. «Урал» – «Терек» – это не такая вывеска, как ЦСКА – «Спартак», допустим, зато об этом сейчас говорят. Если они направят какое-то серьезное письмо, конечно, будем рассматривать», – сказал Грановский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, делясь впечатлениями об игре, работавший на матче Журавель сказал:

«Впечатление от встречи «Урал» – «Терек» грустное. Во втором тайме «Урал» не хотел играть в футбол – это факт.

Почему? Возможно, у них закончились силы или они расстроились из-за ошибки вратаря. Мне было стыдно за то, что я видел в исполнении команды Скрипченко.

Почему получился автогол и вообще такой второй тайм: могу только предположить, что у старых грехов длинные тени».

«Терек» потребовал отстранить Журавеля от работы на матчах премьер-лиги.