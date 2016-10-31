Фернандо Алонсо: Мы могли выступить лучше
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился
впечатлениями после гонки Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 13-е место.
«Я считаю, что сегодня мы могли
выступить лучше. К сожалению, на первом круге мы находились везде, где только
можно, но не там, где нужно было оказаться.
В начале заезда случился небольшой инцидент [с Карлосом Сайнсом], который поставил нас в невыгодное положение. Из-за этого я вынужден был сидеть в трафике остаток гонки: я застрял за Карлосом на 40 кругов. У нас также случилась заминка на втором пит-стопе», - цитирует Алонсо Autosport.
Выиграл гонку пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место
Гран-при Мексики
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг
2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323
5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313
6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга
Сход
Паскаль Верляйн («Манор»)