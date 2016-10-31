Альберт Демченко: В Сигулде выполнили всю запланированную работу

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о том, как команда готовится к сезону.

«Тренировочный сбор команды в Сигулде прошел на хорошем уровне, мы выполнили весь объем запланированной работы. Специалисты готовили трассу перед каждой нашей тренировкой, лед был хорошего качества и у нас сейчас все в порядке, сбор прошел без каких-либо повреждений.

Следующий сбор команды пройдет, как и было намечено, в Кенигзее (Германия) с 1 по 8 ноября», – приводит «Р-Спорт» слова Демченко.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет 26-27 ноября в Винтерберге.