Альберт Демченко: В Сигулде выполнили всю запланированную работу
Главный тренер
сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о том, как команда
готовится к сезону.
«Тренировочный сбор команды в Сигулде прошел на хорошем уровне, мы выполнили весь объем запланированной работы. Специалисты готовили трассу перед каждой нашей тренировкой, лед был хорошего качества и у нас сейчас все в порядке, сбор прошел без каких-либо повреждений.
Следующий сбор команды пройдет, как и было намечено, в Кенигзее (Германия) с 1 по 8 ноября», – приводит «Р-Спорт» слова Демченко.
Напомним, первый этап Кубка мира пройдет 26-27 ноября в Винтерберге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически