Мэр Екатеринбурга: Знаю, что многие плевались от матча «Урал» - «Терек»

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в курсе скандальной ситуации вокруг матча 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).

«Я ситуацию знаю, знаю, что многие плевались, и такое ощущение нехорошее у многих осталось», - цитирует Ройзмана радиостанция «Говорит Москва».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.