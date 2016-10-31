Мэр Екатеринбурга: Знаю, что многие плевались от матча «Урал» - «Терек»
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в курсе
скандальной ситуации вокруг матча 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек»
(1:4).
«Я ситуацию знаю, знаю, что многие плевались, и
такое ощущение нехорошее у многих осталось», - цитирует Ройзмана радиостанция
«Говорит Москва».
Тимур
Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол»,
впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете
1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека»
Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция