Владимир Стогниенко: Оказывается, я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, а виноват в этом, конечно, Журавель
Спортивный комментатор
Владимир Стогниенко высказал свое мнение
по поводу скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек»
(1:4).
«Короче, поиграл я в футбол, пришел домой и сел смотреть в записи матч, о котором все говорят.
Посмотрел. Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, ура!!! А виноват в этом, конечно, Тимур Журавель», - написал Стогниенко в своем твиттере.
Посмотрел. Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, ура!!! А виноват в этом, конечно, Тимур @TimZhur.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 октября 2016 г.
Тимур
Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол»,
впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете
1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека»
Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция