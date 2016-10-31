Владимир Стогниенко: Оказывается, я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, а виноват в этом, конечно, Журавель

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).

«Короче, поиграл я в футбол, пришел домой и сел смотреть в записи матч, о котором все говорят.

Посмотрел. Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, ура!!! А виноват в этом, конечно, Тимур Журавель», - написал Стогниенко в своем твиттере.

Посмотрел. Оказывается, и я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, ура!!! А виноват в этом, конечно, Тимур @TimZhur. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 октября 2016 г.

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.