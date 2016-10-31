Дженсон Баттон: Здесь почти невозможно обгонять

Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 12-е место.

«Мы придерживались тактики одного пит-стопа, но проблемой – для всех, не только для меня – стало то, что здесь почти невозможно обгонять. Мы потеряли очень много времени на первых 30 кругах гонки. Я застрял за Кевином (Магнуссеном), а затем за Фернандо (Алонсо), Карлосом (Сайнсмо) и Палмером. Это был сплошной трафик.

Обгонять было невероятно сложно, но в конце концов я опередил их всех. В тот момент гонки темп машины был хорошим. Мы сделали все, что могли. Даже если бы передо мной была чистая трасса, я все равно не уверен, что нам бы удалось дотянуться до десятого места.

Мы могли поехать в боксы на первом круге, но для этого нужно было рисковать, а когда ты занимаешь 12-е или 13-е место, это может быть чревато, потому что ты находишься близко к очковой зоне», - цитирует Баттона Autosport.

Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место.

Гран-при Мексики

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323

5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313

6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891

8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206

10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга

Сход

Паскаль Верляйн («Манор»)