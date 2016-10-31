Дженсон Баттон: Здесь почти невозможно обгонять
Пилот команды
«Макларен» Дженсон Баттон поделился впечатлениями после Гран-при
Мексики. Напомним, что он занял 12-е место.
«Мы придерживались тактики
одного пит-стопа, но проблемой – для всех, не только для меня – стало то, что
здесь почти невозможно обгонять. Мы потеряли очень много времени на первых 30
кругах гонки. Я застрял за Кевином (Магнуссеном), а затем за Фернандо (Алонсо),
Карлосом (Сайнсмо) и Палмером. Это был сплошной трафик.
Обгонять было невероятно
сложно, но в конце концов я опередил их всех. В тот момент гонки темп машины
был хорошим. Мы сделали все, что могли. Даже если бы передо мной была чистая
трасса, я все равно не уверен, что нам бы удалось дотянуться до десятого места.
Мы могли поехать в боксы на
первом круге, но для этого нужно было рисковать, а когда ты занимаешь 12-е или
13-е место, это может быть чревато, потому что ты находишься близко к очковой
зоне», - цитирует Баттона Autosport.
Выиграл гонку пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место.
Гран-при Мексики
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг
2. Нико Росберг («Мерседес») +8,354
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +20,858
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,323
5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,313
6. Кими Райкконен («Феррари») +49,374
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +58,891
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.05,612
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.16,206
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.16,798
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
14. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
15. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
16. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
18. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
20. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +2 круга
Сход
Паскаль Верляйн («Манор»)