Леонардо может вновь стать главным тренером «Интера»
Бразильский
специалист Леонардо, вероятно, вернется на пост главного тренера «Интера». Об
этом сообщают итальянские СМИ.
Напомним,
что вчера нерадзурри уступили «Сампдории» со счетом 0:1. Нынешний главный
тренер Франк де Бур находится под угрозой отставки. Как сообщает Sky Sport Italia, де Буру дадут поработать до
следующего матча в чемпионате Италии с «Кротоне», после чего во время перерыва
на матчи сборных могут состояться перемены в тренерском штабе.
Также сообщается, что фаворитом на пост преемника
де Бура считается бразилец Леонардо, который ранее уже работал с «Интером». В
2010 году он заменил Рафаэля Бенитеса, после чего занял с командой второе место
в чемпионате и выиграл Кубок Италии. Ранее сообщалось, что главным тренером «Интера»
может стать Лоран Блан.
«Интер» занимает 11-е место в чемпионате, имея в активе 14 очков в 11 матчах.
Матч
Голы
Квальярелла 44 (1:0).
Состав
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Линетти, Торрейра, Сала, Баррето, Фернандеш, Муриэль (Альварес, 88), Квальярелла (Будимир, 77)
Интер: Ханданович, Ансалди, Сантон, Миранда, Мурильо, Кандрева (Паласио, 76), Мариу, Банега, Брозович, Эдер (Перишич, 76), Икарди
Предупреждения:
Сала, 84 - Ансалди, 74; Миранда, 76; Мариу, 83
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
30 октября 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция