Леонардо может вновь стать главным тренером «Интера»

Бразильский специалист Леонардо, вероятно, вернется на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Напомним, что вчера нерадзурри уступили «Сампдории» со счетом 0:1. Нынешний главный тренер Франк де Бур находится под угрозой отставки. Как сообщает Sky Sport Italia, де Буру дадут поработать до следующего матча в чемпионате Италии с «Кротоне», после чего во время перерыва на матчи сборных могут состояться перемены в тренерском штабе.

Также сообщается, что фаворитом на пост преемника де Бура считается бразилец Леонардо, который ранее уже работал с «Интером». В 2010 году он заменил Рафаэля Бенитеса, после чего занял с командой второе место в чемпионате и выиграл Кубок Италии. Ранее сообщалось, что главным тренером «Интера» может стать Лоран Блан.

«Интер» занимает 11-е место в чемпионате, имея в активе 14 очков в 11 матчах.