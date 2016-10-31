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Леонардо может вновь стать главным тренером «Интера»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Бразильский специалист Леонардо, вероятно, вернется на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Напомним, что вчера нерадзурри уступили «Сампдории» со счетом 0:1. Нынешний главный тренер Франк де Бур находится под угрозой отставки. Как сообщает Sky Sport Italia, де Буру дадут поработать до следующего матча в чемпионате Италии с «Кротоне», после чего во время перерыва на матчи сборных могут состояться перемены в тренерском штабе.

Также сообщается, что фаворитом на пост преемника де Бура считается бразилец Леонардо, который ранее уже работал с «Интером». В 2010 году он заменил Рафаэля Бенитеса, после чего занял с командой второе место в чемпионате и выиграл Кубок Италии. Ранее сообщалось, что главным тренером «Интера» может стать Лоран Блан.

«Интер» занимает 11-е место в чемпионате, имея в активе 14 очков в 11 матчах.

Матч

Сампдория - Интер - 1:0 (1:0)

Голы

Квальярелла 44 (1:0).

Состав

Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Линетти, Торрейра, Сала, Баррето, Фернандеш, Муриэль (Альварес, 88), Квальярелла (Будимир, 77)

Интер: Ханданович, Ансалди, Сантон, Миранда, Мурильо, Кандрева (Паласио, 76), Мариу, Банега, Брозович, Эдер (Перишич, 76), Икарди

Предупреждения:

Сала, 84 - Ансалди, 74; Миранда, 76; Мариу, 83

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

30 октября 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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