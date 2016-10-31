На матче квалификации ЧМ-2018 Саудовская Аравия – ОАЭ боевики хотели устроить теракт, спецслужбы предотвратили его

Руководители Саудовской Аравии заявили о предотвращении теракта.
По замыслу террористов, он должен был состояться на матче квалификации ЧМ-2018 Саудовская
Аравия – ОАЭ. Как
сообщает ВВС, террористы заложили бомбу рядом
со стадионом, но взрывное устройство было обнаружено. Матч состоялся в городе Джидда,
аравийцы победили со счетом 3:0. Также сообщается, что по этому делу арестованы восемь человек:
четыре аравийца, два пакистанца, суданец и сириец. Их подозревают в связи с
ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
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