Андрей Аршавин: К должности президента федерации футбола Казахстана еще не готов

Российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин подвел итоги чемпионата Казахстана, а также рассказал о своих планах на будущее.

- Если говорить о том, когда мы упустили чемпионство, то, если честно, мы давно упустили шанс выиграть чемпионство. Еще летом было понятно, что сделать это будет очень сложно. В целом, если брать чемпионат, то мы показывали хороший футбол, много забивали, но вот в некоторых матчах играли в обороне, но не так как нужно, чтобы быть чемпионами.

Думаю, переговоров о новом контракте не будет. Просто сядем и перекинемся несколькими словами с президентом. Если желание совпадет, то будем работать дальше, нет – нет. Мои слова о желании видеть здесь Кержакова не говорят о том, что я точно останусь. Одно с другим не связано. Если реально смотреть на вещи, то есть большая вероятность, что я сыграю свой последний профессиональный матч в «Кайрате».



Хотел бы в будущем занимать какую-нибудь административную должность. Но, думаю, к такой большой должности, как президент федерации футбола Казахстана, я еще не готов. В Казахстане найдутся люди, которые возглавят и будут достойно руководить футболом, - передает слова Аршавина PROСПОРТ-Казахстан.

Напомним, что в марте нынешнего года Аршавин подписал контракт с «Кайратом» на год с возможностью продления еще на год. В текущем сезоне 35-летний Андрей Аршавин провел 18 матчей за «Кайрат» в чемпионате Казахстана и забил шесть мячей при семи голевых передачах.